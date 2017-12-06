Пушистый дебют: публику американского зоопарка познакомили с маленьким азиатским выдренком (видео)
12:32, 06 декабря 2017Спасение видов
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Работники зверинца говорят, что несмотря на юный возраст у выдренка уже очень игривый и самостоятельный характер.
Публику американского зоопарка наконец познакомили с маленьким азиатским выдренком, который родился недавно, говорится в сюжете ТСН.
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Отмечается, что этот вид в природе находится под угрозой. Пушистик получил имя Тритон.
Работники зверинца говорят, что несмотря на юный возраст у выдренка уже очень игривый и самостоятельный характер.
Сейчас малыш живет в вольере вместе с мамой, впрочем за ним пристально будут присматривать ветеринары, пока выдренок не научится хорошо плавать.
Как сообщал УНИАН, ранее в калифорнийском зоопарке миру показали редких малышей восточной выдры.
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