В Канаде спасатель чуть не погиб, вытаскивая собаку из-под льда Видео операции выложили в соцсеть.

На нем видно, как пожарный на животе ползет по тонкому льду замерзшей реки. Уже возле щенка мужчина внезапно и сам проваливается под лед.

Однако его коллегам удалось вытянуть спасателя вместе с собакой за веревки.