В Канаде спасатель чуть не погиб, вытаскивая собаку из-под льда (видео)

14:28, 05 декабря 2017
Спасение видов
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Уже возле щенка мужчина внезапно и сам проваливается под лед.

В Канаде спасатель чуть не погиб, вытаскивая собаку из-под льда  Видео операции выложили в соцсеть.

На нем видно, как пожарный на животе ползет по тонкому льду замерзшей реки. Уже возле щенка мужчина внезапно и сам проваливается под лед.

Однако его коллегам удалось вытянуть спасателя вместе с собакой за веревки.

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Теги: #Канаде спасение собаки