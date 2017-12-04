"Воплощение мечты": первая родившаяся во Франции панда торжественно получила имя (фоторепортаж)

Во Франции торжественно объявили имя первой родившейся в стране гигантской панды. Мальчик, который появился на свет в августе этого года, получил имя Юань Мэн, что переводится с китайского как "осуществление мечты", сообщает Reuters.

Сообщается, что имя для панды выбрал Китай - страна, из которой во Францию прибыли его родители. На торжественной церемонии сегодня также присутствовала супруга французского президента Бриджит Макрон и китайский посол во Франции.

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Юань Мэн родился в зоопарке Боваль в 250 км от Парижа 4 августа этого года и стал первой рожденной во Франции гигантской пандой. Его близнец умер через несколько часов после рождения.

Пандочка проведет первые два-три года своей жизни во французском зоопарке, а потом поедет в Китай, ведь именно этой стране принадлежат права на всех рожденных в мире панд. Его родители, которые живут во Франции на правах аренды, должны вернуться домой в 2022 году.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2017 года в Китае родился первый в мире детеныш дикой панды и панды, которая живет в неволе.