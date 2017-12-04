Ривненский зоопарк показал, как его питомцы встретили настоящую зиму (фоторепортаж)

Ривненский зоопарк на своей странице в Facebook опубликовал фото за 4 декабря, на которых изображены его обитатели в зимних условиях.

Так, зебры, тигры и козлы наслаждаются снежным покровом, который буквально всюду. Похоже, животным такие погодные условия нравятся.

Атмосфера же в самом зоопарке по-настоящему сказочная.

Как сообщал Погода.УНИАН, в начале декабря Западную Украину накрыли сильные снегопады.