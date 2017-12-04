Ривненский зоопарк показал, как его питомцы встретили настоящую зиму (фоторепортаж)
17:23, 04 декабря 2017Спасение видов
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Похоже, животные наслаждаются зимней погодой.
Ривненский зоопарк на своей странице в Facebook опубликовал фото за 4 декабря, на которых изображены его обитатели в зимних условиях.
Так, зебры, тигры и козлы наслаждаются снежным покровом, который буквально всюду. Похоже, животным такие погодные условия нравятся.
Атмосфера же в самом зоопарке по-настоящему сказочная.
Как сообщал Погода.УНИАН, в начале декабря Западную Украину накрыли сильные снегопады.
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