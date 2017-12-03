Мейн-кун Кекс получил звание самого большого кота в Украине: фоторепортаж с выставки кошек
07:27, 03 декабря 2017Спасение видов
4975 0
Хозяева породистых котов красовались ими на выставке в Днепре, а триумфатором мероприятия стал мейн-кун весом 11 кг 600 г.
Кекс получил признание / Фото УНИАН
В Днепре 2 декабря прошла международная выставка кошек "Зимняя сказка". В этот день был установлен рекорд "Самый большой племенной кот в Украине". Победу одержал 5-летний кот Кекс породы мейн-кун, который весит 11 кг 600 г. В длину он достигает более 1,15 м.
"О его личной жизни известно то, что он имеет характер Дон Жуана, поддерживает отношения с десятью своими "женами", каждый день ест свежее мясо и имеет железную выдержку настоящего мужчины", - рассказала руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
Как сообщал УНИАН, недавно на работу в британском посольстве в Иордании впервые взяли кота.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter