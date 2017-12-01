"Полупрозрачная кожа без заметной чешуи": ученые нашли самую глубоководную рыбу в мире и описали ее (фото)

Новый вид рыб, получивший название Pseudoliparis swirei, способен выжить даже в самом глубоком океаническом желобе планеты — в Марианской впадине. Максимальная глубина, на которой ученым удалось выловить этих рыб, составила 7 тыс. 966 метров.

Впервые неизвестный вид в Марианской впадине заметили в 2014 году, сейчас он получил официальное название и описание, передает Naked Science.

Вид принадлежит к семейству липаровых, или морских слизней. В это семейство входят более 330 видов рыб, которые обитают во всех океанах, от Арктики до Антарктики. К нему принадлежит и предыдущий вид-рекордсмен: рыб Pseudoliparis amblystomopsis нашли на максимальной глубине 7703 м.

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В период с 2014 по 2017 год исследователи выловили в Марианской впадине 37 рыб, которых впоследствии отнесли к новому виду Pseudoliparis swirei. Длина тела рыб составляла 10–15 сантиметров. У них полупрозрачная кожа без заметной чешуи, сквозь нее можно различить внутренние органы. Чтобы убедиться в том, что рыбы не относятся к какому-либо из известных видов, ученые проанализировали их ДНК и сравнили ее с ДНК морских слизней видов Notoliparis kermadecensis и Notoliparis stewarti.

Эти рыбы также способны жить на впечатляющей глубине: использованные образцы выловили в желобе Кермадек в юго-западной части Тихого океана. Кроме того, ученые сравнили строение внутренностей рыб, их исследовали с помощью компьютерной томографии.

Как сообщал УНИАН, у берегов португальского Алграве ученые выловили доисторическую акулу-монстра. У нее 300 зубов, ее длина достигает 1,5 метра.