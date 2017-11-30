На Сумщине жестоко расстреляли трех лебедей (фото)

В Сумской области в Великописаревском районе неизвестные жестоко убили трех лебедей.

По словам местной жительницы Валентины Сорокопут, после убийства птиц отнесли в сарай школы, где полиция сказала сжечь их трупы, передает ТСН.

Местные жители перепуганы, поскольку такое у них впервые. Всего на озере жило шестеро птиц, однако трех просто отстреляли посреди белого дня.

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"Сегодня убили лебедей, а завтра кто-то случайно попадет в людей, потому что там рядом родниковая вода, за которой ходят люди. Стоит беседка и иногда отдыхают дети", – рассказала Валентина.

Инцидент произошел на выходных. Кто-то стоял в кустах и отстреливал птиц из ружья, возможно, охотничьего.

"У одного лебедя лапки пробиты, а у другого на клюве ранения, всюду гильзы там лежали. Было всего шесть птиц, а осталось только трое", – в отчаянии добавила Сорокопут.

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