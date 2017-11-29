Извергающую кровь трубу обнаружили в Канаде (видео)

Завод по разделке и упаковке морского лосося начал спускать через систему отвода сточных вод кровь и жир рыб, которые отправляются прямо в морской пролив в канадской провинции Британская Колумбия.

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При этом именно там обитает большая часть рыб. Видео трубы, извергающей кровь, сделал местный житель Тавиш Кэмпбел. Об этом сообщил Motherboard.

Мужчина взял образцы крови и направил их на исследование, которое показало, что в образцах содержатся кишечные черви, а также вирус, распространенный у диких атлантических лососей. Он безвреден для человека, но может убить до 20% зараженной рыбы.

На запрос журналистов, знает ли руководство завода, что губит экосистему, менеджер предприятия Дейв Стовер заявил, что на трубу есть разрешение, а завод работает по установленным стандартам обращением с отходами.

Правительство Канады уже заявило, что планирует взять ситуацию под контроль, так как все отходы от рыбы можно превратить в удобрения.

Тавиш Кэмпбел заявил, что надеется увидеть изменения в ближайшее время.