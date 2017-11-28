Тушу погибшего кита обнаружили в акватории порта в ОАЭ (фото, видео)

Тушу мертвого кита отбуксировали в порт города Хор-Факкан в ОАЭ, после того, как его обнаружили в прибрежных водах портовые служащие, передает thenational.ae.

Читайте такжеВ устье хабаровской реки застрял 13-метровый гренландский кит (видео)По словам свидетелей, тушу кита размером от 18 до 27 метров прибило к берегу рядом с акваторией морского порта Хор-Факкан. Судя по ранениям, кит погиб от повреждений, нанесенных лопастями ходового винта крупного судна.

На место происшествия прибыли команды муниципалитета, береговой охраны и полиции, и им удалось вытащить тушу из воды.

Сотрудник порта сказал, что власти еще не определили тип кита, и его тело было передано в Кальбу для дальнейшего изучения.