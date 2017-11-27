История с убитой лесниками редкой рысью в Карпатах продолжается: показавший фото браконьеров депутат заявил о подрыве своего авто

18:43, 27 ноября 2017
Спасение видов
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Депутат говорит, что его машину взорвали, на месте происшествия работала полиция.

Опубликовано Шемотою фото лесничего с застреленной редкой рысью / facebook.com/Василь Шемота

Районный депутат Раховского райсовета Василий Шемота заявил, что ночью неизвестные бросили гранату в авто, которое стояло во дворе.

На месте происшествия работали следователи раховского отделения полиции, которые нашли часть гранаты "РГД", передает Севлюш Инфо.

Кроме того, журналисты опубликовали фото с места инцидента с якобы взорванной машиной, возле которой нашли взрывчатку.

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Как сообщал УНИАН, Василий Шемета недавно обнародовал фото, на которых видно, что егеря Раховского лесного хозяйства Закарпатской области Владимир и Михаил Кабали застрелили редкую занесенную в Красную книгу рысь.

Ранее СМИ сообщали, что по крайней мере одним из мотивов публикации этих фото, которые вызвали значительный резонанс в Украине, могла быть месть егерям, которые раньше пытались задержать отца Василия Шемоты за браконьерство.

фото sevlush.info
фото sevlush.info

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