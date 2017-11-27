Кровавая баня: в Норвегии за четыре дня погибли более 100 сбитых поездами оленей

В Норвегии за четыре дня грузовые поезда сбили 106 северных оленей. Как сообщает NRK, 65 животных погибли 25 ноября, еще 41 олень был сбит 22–24 ноября, передает Meduza.

Читайте такжеВ Житомирской области лось попал под машину и погиб

Очевидец рассказал, что некоторые животные остались живы и лежали в крови вдоль железной дороги. Он назвал зрелище "кровавой баней", растянувшейся на несколько километров. Раненых животных застрелили.

Владелец 65 сбитых оленей Оле Хенрик Капфьель рассказал, что предупреждал транспортную компанию о миграции животных, но машинисту поезда не передали, чтобы тот ехал помедленнее.

С 2013 по 2016 год в Норвегии были сбиты больше двух тысяч оленей. Их владельцы призывают установить заборы вдоль железной дороги, но на это нет денег. В Финляндии в год от поездов погибает до 500 оленей.