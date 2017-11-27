Армию крабов-пауков, марширующих по морскому дну, показали на видео

В конце октября на канале BBC One начался второй сезон документального телесериала "Голубая планета" Дэвида Аттенборо — легендарного британского натуралиста и телеведущего.

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В каждом эпизоде сериала несколько частей, посвященных определенному животному или части света. В новом — пятом — эпизоде появляется целая армия огромных крабов-пауков, обитающих у побережья Австралии, передает "Медуза".

Крабы-пауки — одни из самых больших крабов в мире. Они весят около 20 килограмм, а размах их ног достигает четырех метров. На воле крабы-пауки живут до 100 лет.

Ранее было опубликовано видео, как кокосовые раки напали на крупную птицу, пока та спала, растерзали ее и съели.