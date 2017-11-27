Запорожские активисты выпустили в Днепр почти 2 тонны рыбы (видео)

10:39, 27 ноября 2017
Спасение видов
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Люди решили закупить мальков и позаботиться о водоеме, поскольку рыбы становится меньше.

Запорожские активисты выпустили в Днепр почти 2 тонны рыбы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Активисты говорят, что рыбы становится меньше, поэтому решили закупить мальков и позаботиться о водоеме, и привезли 60 тысяч мальков. Каждый сейчас весит не более 30-ти граммов, и специалисты утверждают, что вскоре они могут вырасти до довольно больших размеров. 

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Ранее сообщалось, что в Украине потратят 40 миллионов гривен на зарыбление рек.

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