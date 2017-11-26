Возле Эйфелевой башни в Париже застрелили тигра (видео)
04:48, 26 ноября 2017Спасение видов
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Владелец передвижного цирка застрелил тигра, который решил сбежать и прогуляться по Парижу.
Животное сбежало из передвижного цирка в Париже и на несколько часов едва не парализовало центр французской столицы. Как сообщает ТСН, 200-килограммовую кошку видели в западном районе города, где расположены офисные здания. Там тигр разгуливал по трассе и трамвайными рельсам. В итоге владелец хищника застрелил его.
Как сообщал УНИАН, в марте в Черниговской области застрелили львицу, которая напала на человека и убежала из цирка.
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