В Житомирской области лось попал под машину и погиб

Вчера на Житомирщине лось попал под машину и погиб. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Как отмечается в сообщении, 22 ноября около 17 час. на 98 километре трассы "Киев-Ковель" вблизи села Новоселица Малинского района под колеса автомобиля Митсубиси Лансер попал лось. Животное в возрасте примерно 3-х лет, погибло на месте.

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"Вероятно, в эту пору суток, когда наступают первые сумерки, водитель вовремя не заметил животное на дороге и не смог избежать рокового столкновения", - отмечают в пресс-службе ведомства.

«Именно в этом месте лоси появляются на дороге довольно часто. Видимо, именно там пролегают их «натоптанные» тропы. Мы неоднократно обращались к соответствующим службам с просьбой установить дорожные знаки, которые бы предупреждали водителей о возможном появлении животных на дороге. Однако этого до сих пор не сделали», - рассказал УНИАН районный охотовед Малинщины Сергей Бузенко.

По его данным, лоси чаще других животных гибнут под колесами автомобилей. Среди причин этого является и то, что лось имеет сравнительно большой ареал миграции, к тому же это животное достаточно массивное и неповоротливое.

На место происшествия прибыли должностные лица местного охотничьего хозяйства и сотрудники полиции.

На этот раз обошлось без человеческих жертв, а женщине-водителю оказали медицинскую помощь. Характер ее травм пока устанавливают.

Напомним, что в этом году это уже не первый случай аварии в Житомирской области с участием лося.

Как сообщал УНИАН, недавно лося внесли в Красную книгу Украины.