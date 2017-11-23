Трех медведей из Самбора привезли в реабилитационный центр "Синевир" (фото)

В реабилитационный центр «Синевир» на Закарпатье привезли трех бурых медведей, которые содержались в частном комплексе на Львовщине. Об этом сообщает сайт Национального природного парка «Синевир».

Читайте такжеВ нацпарке "Синевир" провели сложную стоматологическую операцию бурому медведю (фото)"Два самца Бурый и Боря и самка Дженифер жили в клетках на базе частного комплекса близ города Самбор. Владелец в добровольном порядке согласился отдать животных в специализированный центр, где созданы надлежащие условия для содержания бурых медведей", – говорится в сообщении.

Медведей осмотрел ветеринар, их поместили в карантинный сектор реабилитационного центра бурых медведей. После необходимых ветеринарных процедур и адаптации, они будут жить в вольере площадью 12 га. Всего в реабилитационном центре сейчас живет 25 животных.