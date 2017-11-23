В Бердичеве вандалы застрелили главу лебединого семейства, которое люди подкармливали все лето (видео)

В Бердичеве (Житомирская область) неизвестные застрелили отца лебединого семейства, которое местные жители каждое утро в течение лета подкармливали на озере - двух взрослых и четырех птенцов, говорится в сюжете ТСН.

Однако однажды утром горожане недосчитались птиц, а затем уже мертвого лебедя заметили в воде.

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Ветеринары выяснили, что погиб взрослый лебедь - самец. Птице прострелили легкие.

Жители убеждены, что никто из местных этого сделать не мог. Во всем винят приезжих охотников, которые, вероятно, решили таким образом "развлечься", возвращаясь с охоты.

Местные убеждены, что преступники должны быть наказаны. Полиция пока ищет стрелков, однако признается, что это будет очень сложно, ведь даже пули не нашли.

Горожане же думают, как помочь пережить зиму лебедке и четырем птенцам, которые остались без главы семейства. Люди надеются, что птицы все же полетят в теплые края, однако если этого не произойдет - планируют что-то придумывать. Только говорят, что на родном озере птицы не смогут зимовать, ведь его сковывает лед при первых же холодах.

Как сообщал УНИАН, на Кировоградщине загрустил спасенный селянами лебедь.