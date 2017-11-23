В Южной Америке открыли новый вид синих тарантулов

Ранее неизвестный вид тарантулов синего цвета обнаружен в лесах Гайаны на побережье Южной Америки, сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы, как пишет "Газета.ру".

Новый паук относится к семейству Theraphosidae, пауков-птицеедов. Это не единственный новый вид, открытый в этом регионе, отмечают исследователи. Кроме него ученые обнаружили ранее неизвестные виды крабов, креветок, лягушек, стрекоз, жуков, растений – всего более 30 видов.

Исследователь Эндрю Снайдер наткнулся на тарантула случайно. «В ту ночь свет моего фонарика отразился от чего-то синего и блестящего внутри гниющего пня. Сначала я подумал, что это просто отблеск глаз паука, но что-то было не так и это заставило меня вернуться», – рассказал он.

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При ближайшем рассмотрении оказалось, что синим цветом отблескивали ноги тарантула. Осмотрев пень, Снайдер обнаружил, что и в других отверстиях тоже находятся синие тарантулы.

Это не единственные пауки с таким окрасом – в Южной Азии обитает кобальтовый птицеед, в Сингапуре – синий птицеед, в Венесуэле – сине-зеленый птицеед. Причины появления такого окраса пока неизвестны.

Исследователи отмечают, что необходимы дальнейшие наблюдения, которые позволят собрать больше информации о новом виде. Эта и другие находки подчеркивают важность сохранения лесов в Гайане – животным и растениям здесь угрожает загрязнение окружающей среды ртутью, которая используется при добыче золота.