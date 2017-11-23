Заказное убийство собственной собаки: жителя Харькова приговорили к трем годам тюрьмы

Октябрьский районный суд Харькова приговорил 40-летнего местного жителя к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за заказное убийство овчарки. Об этом сообщила 22 ноября прокуратура Харьковской области.

Читайте такжеНа Днепропетровщине собака упала в колодец и просидела там три недели (фото)

"В июле текущего года 40-летний житель Новобаварского района Харькова нанял местного пьяницу для убийства своей собаки и даже выдал орудие преступления – молоток. В качестве вознаграждения пообещал бутылку водки", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, исполнитель держал овчарку за ошейник и бил по голове молотком. Одна из соседок услышала визг животного, вызвала зоозащитников и полицию.

Спасти овчарку не удалось, смерть собаки наступила в результате черепно-мозговой травмы.

40-летнего харьковчанина, который заказал убийство собственной собаки, суд признал виновным в подстрекательстве и пособничестве в издевательстве над животным (ч. 4, 5 ст. 27, ч. 1 ст. 299 УК Украины) и назначил ему наказание – три месяца ареста. Прокуратура обжаловала решение суда, настаивая на более строгом наказании.