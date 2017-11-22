В Дании в однокомнатной квартире волонтеры нашли 46 кроликов

В Дании волонтеры зоозащитных организаций обнаружили 46 кроликов в однокомнатной квартире. Об этом сообщает местный телеканал TV2.

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Отмечается, что животные свободно перемещались по квартире. Тем не менее, условия их содержания были неприемлемы, кроме того, многие кролики не смогли ужиться друг с другом и начали кусать «сожителей».

Кролики были отправлены в приюты и ветеринарные клиники, в настоящее время волонтеры подыскивают им новых хозяев.