В Дании в однокомнатной квартире волонтеры нашли 46 кроликов
04:01, 22 ноября 2017Спасение видов
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Тем не менее, условия их содержания были неприемлемы, кроме того, многие кролики не смогли ужиться друг с другом и начали кусать «сожителей».
Животные свободно перемещались по квартире / vokrugsveta
В Дании волонтеры зоозащитных организаций обнаружили 46 кроликов в однокомнатной квартире. Об этом сообщает местный телеканал TV2.
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Отмечается, что животные свободно перемещались по квартире. Тем не менее, условия их содержания были неприемлемы, кроме того, многие кролики не смогли ужиться друг с другом и начали кусать «сожителей».
Кролики были отправлены в приюты и ветеринарные клиники, в настоящее время волонтеры подыскивают им новых хозяев.
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