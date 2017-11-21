Гигантского ската с ядовитым шипом показали на видео

Аквалангисту из Италии Стефано Уливи удалось снять на видео гигантского ската у берегов португальского острова Пику.

Огромная рыба, по его словам, достигала трех метров, она пыталась скрыться на 20-метровой глубине, передает Mirror.

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Изначально аквалангист подумал, что перед ним - гигантский камень. Но затем разглядел морское существо, которое, как рассказал Уливи, выглядело, как инопланетянин.

"На самом деле, это было морское существо — гигантский скат. Обычно я подплываю к ним вдоль песка, пытаюсь не спугнуть и прячусь за камнями, но тщетно", - отметил аквалангист.

"Меня беспокоил только его хвост. У них там большой шип: это их оружие, и они могут убить им с одного раза", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, у берегов португальского Алграве ученые выловили доисторическую акулу-монстра. У нее 300 зубов, ее длина достигает 1,5 метра.