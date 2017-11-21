В Азовском море назревает рыбная катастрофа

За последнее десятилетие в Азовском море почти вдвое уменьшился объем вылова пиленгаса, в три раза - судака, в четыре - камбалы-калкана.

Об этом свидетельствуют данные Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Минприроды Украины, передает Donbass.ua.

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Основной причиной в инспекции считают нерациональное ведение рыбного хозяйства и неподобающую охрану водных живых ресурсов. Значительный вред наносит браконьерство, которое за последние годы достигло угрожающих масштабов, приобретя признаки организованной преступности.

Экологи утверждают: еще недавно рыбные запасы казались практически неисчерпаемыми, однако сегодня гибель Азовского моря кажется неминуемой из-за непрекращающегося варварского уничтожения рыбы.

Ранее эколог Владимир Борейко заявлял, что в Украине из-за вырубки лесов может исчезнуть главная река страны, на которой живет 80% населения, — Днепр.