Секс обезглавленного богомола попал на видео

Ученые сняли спаривание самки и самца богомола, при котором самец лишается головы до начала процесса.

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Зоолог Майк Максвелл подчеркнул, что такой "брачный каннибализм" выходит за пределы привычного понимания процессов спаривания, наблюдаемых среди богомолов, передает Daily Mail.

Как можно увидеть на видео, перед спариванием самка откусила самцу голову, после чего его телопродолжило движение, приняв участие в совокуплении.

Ранее исследователи выяснили, что мозг стрекозы способен предугадывать движения ее добычи.