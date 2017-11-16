За пропавших котов из Книги рекордов назначили награду (фото)

Нашедшему четырех пропавших котов после пожара в Детройте обещают 100 тыс. долл. в биткоинах - по 25 тыс. долл. за каждого. Об этом сообщает ABC News.

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13 ноября сообщалось, что у хозяев животных Уилла и Лорэн Пауэрс произошел пожар в доме. Им удалось спастись, однако коты после инцидента пропали.

В числе животных - два кота, которые входят в Книгу рекордов Гиннесса. Кот Арктурус признан самым высоким домашним котом (48 см), а Сигнус - обладателем самого длинного хвоста (43 см).