Журналисты узнали неоднозначную историю с фото убитой лесниками редкой рыси в Карпатах

Фотографии, на которых егеря из Раховского района Закарпатья Владимир и Михаил Кабали поймали редкую и занесенную в Красную книгу рысь, распространил в соцсетях другой лесничий Карпатского биосферного заповедника Василий Шемота.

История, как фотографии семьи Кабалив попали в руки Шемоты, неоднозначная, передает ТСН.

По словам Михаила Кабаля, они с отцом ехали лесом по территории ТМР "Гринвуд", заместителем председателя которого является Василий Шемота. Шемота будто остановил их машину, избил Кабалив и забрал у них фотоаппарат. Николай говорит, что на лице отца видно синяки от избиения, но это не удалось подтвердить.

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В свою очередь, Василий Шемота говорит, что они случайно нашли тот фотоаппарат на земле 11 ноября. На вопрос, почему не отдали находку в полицию вместо того, чтобы самим выкладывать фото в интернет, Шемота заявил, что не доверяет полиции.

Михаил Кабаль также объяснил свою версию происхождения фото. Он божится, что около 5-6 лет назад они с отцом ехали с охоты и увидели на дороге машину, под которой лежало какое-то животное. Они остановились и подошли к водителю, а тот сказал, что рысь выбежала на дорогу и он его сбил. Поскольку рысь – редкое животное, в природе ее никто не видел, то Кабали взяли ее и пошли в лес фотографироваться.

Ранее СМИ сообщали, что по крайней мере одним из мотивов публикации этих фото, которые вызвали значительный резонанс в Украине, могла быть месть егерям, которые неделей ранее пытались задержать отца Василия Шемоты за браконьерство.