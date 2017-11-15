Полиция открыла уголовное производство за фотографии лесничего с мертвой рысью (видео)
18:28, 15 ноября 2017Спасение видов
349 0
Мужчины факт браконьерства отрицают.
Полиция открыла уголовное производство за фотографии лесничего с мертвой рысью
Полиция открыла уголовное производство за фотографии лесничего с мертвой рысью. Об этом сообщается в сюжете ТСН.
С краснокнижным зверем, охота на которого запрещена, позировали лесничий Устерицкого лесничества Владимир Кабаль с сыном. Мужчины факт браконьерства отрицают.
Читайте такжеИстория с застреленной лесниками редкой рысью в Карпатах получила скандальное продолжение (фото)
По их версии, фотографиям несколько лет, рысь сбил какой-то автомобиль, а они просто сфотографировались со зверем.
Как сообщал УНИАН, в сети егеря Раховского лесгоспа похвастались фотографиями убитой краснокнижной рыси.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter