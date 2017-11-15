Полиция открыла уголовное производство за фотографии лесничего с мертвой рысью (видео)

Полиция открыла уголовное производство за фотографии лесничего с мертвой рысью. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

С краснокнижным зверем, охота на которого запрещена, позировали лесничий Устерицкого лесничества Владимир Кабаль с сыном. Мужчины факт браконьерства отрицают.

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По их версии, фотографиям несколько лет, рысь сбил какой-то автомобиль, а они просто сфотографировались со зверем.

Как сообщал УНИАН, в сети егеря Раховского лесгоспа похвастались фотографиями убитой краснокнижной рыси.