История с застреленной лесниками редкой рысью в Карпатах получила скандальное продолжение (фото)

Фотографии, на которых егеря из Раховского района Закарпатья Владимир и Михаил Кабали поймали редкую и занесенную в Красную книгу рысь, распространил в соцсетях другой лесничий Карпатского биосферного заповедника Василий Шемота.

Как выяснилось, по крайней мере одним из мотивов публикации этих фото, которые вызывали значительный резонанс в Украине, могла быть месть егерям, которые неделей ранее пытались задержать отца Василия Шемоты за браконьерство, передает Zaxid.net.

Напомним, житель Рахова Василий Шемота в понедельник, 13 ноября, в сообществе "Небайдужа Рахівщина" написал, что лесничий ГП "Раховское ЛДГ", председатель районного общества охотников и рыболовов "Говерла" Владимир Кабаль и его сын Михаил убили краснокнижную рысь, и опубликовал соответствующие фото.

Читайте такжеНа Львовщине создадут еще один национальный природный парк

В то же время другой пользователь Facebook, депутат Раховского районного совета Николай Кокиш-Мельник отметил, что 3 ноября 2017 года на территории Устерицкого лесничества "Раховского ЛДГ" на Закарпатье охрана остановила груженый дровами автомобиль, который сопровождали двое представителей охраны Карпатского биосферного заповедника по фамилии Шемота. Когда охрана попыталась остановить машину, то водитель развернул ее и пытался скрыться на ней в глубь Карпатского заповедника. Во время езды лесники дрова выбрасывали из машины. Охране Устерицкого лесничества тогда доказать факт браконьерства не удалось.

Вместе с тем Николай Кокиш-Мельник отметил, что лесники спустя вызвали полицию, вскоре она обнаружила в заповеднике мертвую тушу краснокнижного бурого медведя, капкан с кровью, а также остатки шкуры и голову самки оленя.

Во заметке Кокиш-Мельника комментарий оставил Михаил Кабаль, которого Василий Шемота сейчас обвиняет в убийстве рыси.

"Таким не место в такой великолепной государственной структуре, потому что государство наделило их определенными полномочиями, доверило им охранять территорию природно-заповедного фонда и еще за это получать зарплату из государственного бюджета. Не удивительно будет, если окажется, что в этом случае имела место охота", – отметил Кабаль.

По данным "Новостей Закарпатья", Василий Шемота - депутат Раховского райсовета и тоже работает в Карпатском биосферном заповеднике, где до недавнего времени возглавлял мобильную группу по борьбе с браконьерством, и именно его отца почти поймали на браконьерстве 3 ноября.

Пользователи в комментариях предполагают, что обнародование фото семьи Кабалей с убитой рысью может быть местью со стороны Шемотов за инцидент 3 ноября.

Напомним, егеря Раховского лесного хозяйства Закарпатской области Владимир и Михаил Кабали застрелили редкую и занесенную в Красную книгу рысь. Фото в Facebook обнародовал местный житель по имени Василий Шемота. Он рассказал, что обнаружил фото на фотоаппарате, который потерял лесник. Он также сообщил, что думает сдать фотоаппарат в полицию.

Руководитель Закарпатского областного управления лесо-охотничьего хозяйства Валерий Мурга сообщил, что Владимира Кабаля сейчас отстранили от должности, ведется расследование инцидента.