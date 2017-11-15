В чешском зоопарке показали новорожденных малайских тигрят (фото, видео)

В чешском зоопарке показали новорожденных малайских тигрят. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Малышам всего шесть недель, ветеринары настроены оптимистично и дают им все шансы на выживание. О них заботится мать - 11-летняя тигрица Банья.

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Ранее сообщалось, что в Индонезии волонтеры спасли гигантских кашалотов, которых выбросило на сушу.