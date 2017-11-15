В чешском зоопарке показали новорожденных малайских тигрят (фото, видео)

12:28, 15 ноября 2017
Спасение видов
254 0

Малышам всего шесть недель, ветеринары настроены оптимистично и дают им все шансы на выживание.

В чешском зоопарке показали новорожденных малайских тигрят. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Малышам всего шесть недель, ветеринары настроены оптимистично и дают им все шансы на выживание. О них заботится мать - 11-летняя тигрица Банья. 

Читайте такжеНа Шри-Ланке три дня спасали слоненка, который упал в колодец

Ранее сообщалось, что в Индонезии волонтеры спасли гигантских кашалотов, которых выбросило на сушу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото тигрята#тигрята в Чехии#тигрята в зоопарке