В чешском зоопарке показали новорожденных малайских тигрят (фото, видео)
12:28, 15 ноября 2017Спасение видов
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Малышам всего шесть недель, ветеринары настроены оптимистично и дают им все шансы на выживание.
В чешском зоопарке показали новорожденных малайских тигрят. Об этом говорится в сюжете ТСН.
В чешском зоопарке показали новорожденных малайских тигрят
Малышам всего шесть недель, ветеринары настроены оптимистично и дают им все шансы на выживание. О них заботится мать - 11-летняя тигрица Банья.
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