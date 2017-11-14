В Киеве демонтировали здание дельфинария "Немо" (фото)
18:25, 14 ноября 2017Спасение видов
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24 октября дельфинарий "Немо" сообщил о прекращении своей работы в Киеве.
Демонтаж здания начался утром во вторник / facebook.com/oleg.sinelnikov.73
Сегодня, 14 ноября, двухэтажное здание киевского дельфинария "Немо" на улице Академика Глушкова, 9 демонтировали. Об этом сообщает издание "Киеввласть".
Работы по демонтажу велись сегодня с самого утра.
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Как известно, 24 октября дельфинарий "Немо" сообщил о прекращении своей работы в Киеве.
УНИАН сообщал, что суд арестовал столичный дельфинарий «Немо».
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