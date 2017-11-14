Схватка пятиметровой кобры с питоном попала на видео
15:30, 14 ноября 2017Спасение видов
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Вызванные на место поединка специалисты обездвижили кобру и вывезли ее на природу.
В таиландском городе Краби сняли видео схватки королевской кобры и питона, которая длилась около трех часов.
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Поединок произошел между 5-метровой королевской коброй и 1,5-метровым питоном, победителем в котором оказалась более крупная змея, передает UPI.
Как видно на записи, кобре удалось после долгой схватки укусить своего оппонента, после чего тот скончался.
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