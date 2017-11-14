Схватка пятиметровой кобры с питоном попала на видео

В таиландском городе Краби сняли видео схватки королевской кобры и питона, которая длилась около трех часов.

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Поединок произошел между 5-метровой королевской коброй и 1,5-метровым питоном, победителем в котором оказалась более крупная змея, передает UPI.

Как видно на записи, кобре удалось после долгой схватки укусить своего оппонента, после чего тот скончался.

Как сообщал УНИАН, в Канаде при помощи дрона случайно сняли охоту волка на крупного лося. Хищника остановило лишь жужжание дрона в какой-то момент, после чего он бросил погоню и выбрался на берег.