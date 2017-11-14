В Карпатах лесники застрелили краснокнижную рысь (фото)

Егеря Раховского лесного хозяйства похвастались фотографиями убитой краснокнижной рыси. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Галина Плачинда.

"Сын лесничего Государственного предприятия "Раховское лесное государственное хозяйство" по фамилии Кабаль начал охоту на краснокнижных рысь", - говорится в ее сообщении.

Согласно данным Красной книги, в украинских Карпатах осталось всего лишь 350 особей этого животного.

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Стало известно, что убийцами краснокнижной рыси оказались лесничий ГП "Раховское ЛДГ", глава районнного общества охотников и рыболовов "Говерла" Виктор Кабаль и его сын Николай.

Кроме того, народный депутат Ирина Суслова на своей странице в Facebook сообщила, что немедленно обратится в ГПУ, МВД и к синистру экологии с требованием расследовать это дело и наказать виновного с максимально допустимой законом строгости.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины проголосовала за внесение лося в Красную книгу Украины.