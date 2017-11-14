В Индонезии волонтеры спасли гигантских кашалотов, которых выбросило на сушу (фото, видео)
12:33, 14 ноября 2017Спасение видов
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Дождавшись прилива, волонтерам удалось несколько млекопитающих невредимыми вернуть в океан.
В Индонезии волонтеры спасли гигантских кашалотов, которых выбросило на сушу. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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12 морских млекопитающих на мели не могли пошевелиться и помочь самим себе не могли. Дождавшись прилива, волонтерам удалось несколько млекопитающих невредимыми вернуть в океан.
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Как известно, кашалоты - крупнейшие морские млекопитающие на земле, вырастать могут до 12 метров, и весить более 57 тонн.
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