На Днепропетровщине собака упала в колодец и просидела там три недели (фото)

В селе Волосское Днепропетровской области у жителей дома №16 по. ул. Нагорная пропала овчарка по кличке Рекс.

Три недели ее не могли найти. А нашлась она в колодце диаметром 5 метров и глубиной 25 м. Как сообщает пресс-служба МЧС области, на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает "Днепр вечерний".

Треногу поставить не было возможности. Пришлось спускаться с помощью авто лебедки со страховкой. В результате удалось вытащить обессиленное животное.