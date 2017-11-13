На Днепропетровщине собака упала в колодец и просидела там три недели (фото)
15:52, 13 ноября 2017Спасение видов
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Треногу поставить не было возможности. Пришлось спускаться с помощью авто лебедки со страховкой.
Собаку не могли найти три недели / Днепр Вечерний
В селе Волосское Днепропетровской области у жителей дома №16 по. ул. Нагорная пропала овчарка по кличке Рекс.
Три недели ее не могли найти. А нашлась она в колодце диаметром 5 метров и глубиной 25 м. Как сообщает пресс-служба МЧС области, на помощь пришли спасатели. Об этом сообщает "Днепр вечерний".
Треногу поставить не было возможности. Пришлось спускаться с помощью авто лебедки со страховкой. В результате удалось вытащить обессиленное животное.
Фото: Днепр Вечерний
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