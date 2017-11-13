Имеют право на жизнь: в Киеве прошла акция в защиту волков, хорьков и барсуков (фото, видео)

14:22, 13 ноября 2017
Спасение видов
302

Под барабанную дробь люди устроили акцию протеста у Министерства аграрной политики.

В Киеве прошла акция в защиту волков, хорьков и барсуков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Под барабанную дробь протестующие устроили акцию протеста у Министерства аграрной политики.

"Причина такова: в парламенте зарегистрировали законопроект, который выводит из списка так называемых вредных животных волка, а также запрещает охоту охотничьими собаками на хорьков и барсуков. А вот заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк подписал письмо к депутатам, которым просит не принимать закон, который бы защитил этих животных", - говорится в сюжете.

Читайте такжеВ Киеве запретили размещение передвижных цирков с животными

Ранее сообщалось, что в Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #права животных#защита волка#охота на хорьков и барсуков#акция в защиту волков