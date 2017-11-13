Имеют право на жизнь: в Киеве прошла акция в защиту волков, хорьков и барсуков (фото, видео)
14:22, 13 ноября 2017Спасение видов
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Под барабанную дробь люди устроили акцию протеста у Министерства аграрной политики.
В Киеве прошла акция в защиту волков, хорьков и барсуков. Об этом говорится в сюжете ТСН.
На захист вовків, тхорів і борсуків стали зооактивісти у Києві
Под барабанную дробь протестующие устроили акцию протеста у Министерства аграрной политики.
"Причина такова: в парламенте зарегистрировали законопроект, который выводит из списка так называемых вредных животных волка, а также запрещает охоту охотничьими собаками на хорьков и барсуков. А вот заместитель министра агрополитики Максим Мартынюк подписал письмо к депутатам, которым просит не принимать закон, который бы защитил этих животных", - говорится в сюжете.
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Ранее сообщалось, что в Киеве прошел Всеукраинский марш за права животных.
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