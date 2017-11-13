На Кировоградщине загрустил спасенный селянами лебедь (видео)

Птица с переломанным крылом, которая не может улететь в теплые края, в прямом смысле плачет, когда над ней с курлыканьем пролетает стая, говорится в сюжете ТСН.

Уже год лебедь Сима живет в загоне с утками и курями. Его принесли сюда едва живым - птица буквально вмерзла в лед водоема, потому что от голода не могла шевелиться. Его спасли, отогрели и откормили.

Местные ребята видели, что еще птенцом Сима учился летать на пруду, однако ударился об скалу и сломал правое крыло, а кости срослись неправильно. Именно из-за этого прошлой осенью он не смог полететь вместе с другими птицами.

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К жизни в курятнике лебедь привык: соседей не занимает, драться не лезет, но всегда держится в стороне. Однако этой осенью птица загрустила, когда увидела других лебедей, которые кружили над домом.

Селяне обратились к врачам, но те сказали, что с такой травмой птица уже не сможет жить на воле, тем более, что травма старая. Местные врачи говорят, что птице нужен осмотр высококвалифицированных профессионалов и хирургическое вмешательство, однако поблизости таких специалистов нет.

Местные жители даже готовы сами отвезти птицу к врачам, если найдется кто-то, кто возьмется его осмотреть.

Не перестают крестьяне надеяться, что удастся найти место для него вместе с другими травмированными лебедями, где одинокой птице, возможно, даже найдется пара.

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине с тяжелой техникой крестьяне спасали от холода аиста.