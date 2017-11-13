В Киевское водохранилище выпустили 5 тонн малька толстолобика

Возле урочища «Гористое», в с.Лебедевка, Вышгородского района состоялось зарыбление Киевского водохранилища. Организаторами акции стали Ассоциация промысловиков-рыбаков и пользователи Киевского водохранилища.

Как сообщили в Киевском рыбоохранном патруле, в водоемы было выпущено около 5 тонн (4 920 кг) двухлетней молоди толстолобика. За соблюдением норм зарыбления следили представители Госрыбагентства, начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин и рыбоохранные патрульные Киевщины. Также присутствовали рыбаки-любители и общественность.

«Зарыбление произошло именно в то время, когда продолжается запрет на лов водных биоресурсов на зимовальных ямах. Это поможет рыбе уберечься от рук нарушителей и адаптироваться в водоеме. А рыбоохранные патрульные будут и в дальнейшем усиленно контролировать соблюдение правил рыболовства», – прокомментировал начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин.

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Напоминаем, с 1 ноября действует запрет на вылов водных биоресурсов на зимовальных ямах. В случае задержания нарушителей они будут привлекаться к ответственности, согласно действующему законодательству.

Киевский рыбоохранный патруль призывает быть ответственными и соблюдать правила рыболовства. Если Вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства или сбыта биоресурсов – просьба оперативно сообщать на всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50 или на «горячую» линию Киевского рыбоохранного патруля 068-642-80-26.

Справка УНИАН. Толстолобик – растительноядная рыба, которая ест почти все водоросли. Предпочтение отдает диатомовым и зеленым, как раз тем самым, которые вызывают цветение воды в водохранилищах.