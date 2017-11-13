У берегов Португалии поймали доисторическую акулу-монстра (фото, видео)

12:47, 13 ноября 2017
Спасение видов
3302

По словам ученых, этот вид акул обитал в Атлантическом океане 80 млн лет назад, поэтому ее называют "живой окаменелостью".

В Португалии поймали доисторическую акулу-монстра / фото twitter.com/rfedortsov

У берегов португальского Алграве ученые выловили доисторическую акулу-монстра. У нее 300 зубов, ее длина достигает 1,5 метра.

Читайте такжеУ атомной электростанции в Абу-Даби замечена китовая акула (фото)

Плащеносную акулу поймали еще в августе этого года на глубине 700 метров, передает The Portugal News.

По словам ученых, у этого вида длинное, тонкое тело, а двигается акула подобно змее.

Плащеносная акула - вид хрящевых рыб из рода плащеносных акул одноименного семейства. Внешне больше похожа на морскую змею или угря, чем на других акул. Обитает в Атлантическом и Тихом океанах. Из-за наличия примитивных черт плащеносную акулу называют "живым ископаемым".

Как сообщал УНИАН, ранее съемочную группу сериала "Голубая планета-2" атаковали акулы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #акула-монстр#ученые поймали доисторическую акулу#акула в Португалии