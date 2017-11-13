У берегов Португалии поймали доисторическую акулу-монстра (фото, видео)

У берегов португальского Алграве ученые выловили доисторическую акулу-монстра. У нее 300 зубов, ее длина достигает 1,5 метра.

Читайте такжеУ атомной электростанции в Абу-Даби замечена китовая акула (фото)

Плащеносную акулу поймали еще в августе этого года на глубине 700 метров, передает The Portugal News.

По словам ученых, у этого вида длинное, тонкое тело, а двигается акула подобно змее.

Плащеносная акула - вид хрящевых рыб из рода плащеносных акул одноименного семейства. Внешне больше похожа на морскую змею или угря, чем на других акул. Обитает в Атлантическом и Тихом океанах. Из-за наличия примитивных черт плащеносную акулу называют "живым ископаемым".

Frilled shark is a prehistoric animal. It moves like a snake. #interestingfactspic.twitter.com/HYw2TnIf02 — Five Oceans (@allfiveoceans) October 21, 2017

Как сообщал УНИАН, ранее съемочную группу сериала "Голубая планета-2" атаковали акулы.