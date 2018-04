Раки-гиганты растерзали спящую птицу (видео)

Кокосовые раки напали на крупную птицу, пока та спала, растерзали ее и съели. Расправу заснял на видео биолог Марк Лайдре.

Членистоногое подкралось к красноногой олуше, птице, крупнее него самого, пока та спала на нижней ветке дерева, вцепилось в ее крыло и удерживало, пока она пыталась отбиться от него ногами, передает Газета.ru, ссылаясь на журнал Frontiers in Ecology and the Environment.

Запах крови привлек еще пятерых кокосовых раков, которые поспешили присоединиться к битве. За несколько часов они расчленили и съели птицу.

Это не первый раз, когда кокосовые раки нападают на красноногих олуш, отмечает Лайдре. Два года назад его коллега наблюдал, как рак затащил птицу в нору.

Читайте такжеЭкологи начали работу по восстановлению популяции морских птиц на юге китайского острова Хайнань

Несмотря на жестокость увиденного, эти кадры позволяют узнать больше о жизни кокосовых раков, считает биолог. Они не слишком хорошо изучены и любая информация может быть полезна. Так, установлено, что птицы избегают гнездиться на островах, где много кокосовых раков.

Впрочем, людям бояться нечего, уверяет Лайдре. По его мнению, раки не агрессивные, а любопытные и нападать на человека не станут.

Кокосовые раки (пальмовые воры) – вид десятиногих раков-отшельников, длина их тела достигает 40 см, а масса – 4 кг. Они всеядны, питаются содержимым кокосовых орехов, более мелкими ракообразными и мертвыми сородичами. При этом сила сжатия их клешней сопоставима с силой укуса тигра.