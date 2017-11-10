На Львовщине спасли коня, провалившегося в канализационный люк (видео)

На Львовщине спасли коня, провалившегося в канализационный люк. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Хозяин отпустил животное пастись, а оно не заметило ловушки. Канализационный люк порос травой. Самостоятельно выбраться из многометрового колодца лошадь не могла, поэтому владелец вызвал спасателей.

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Те обвязали Маргариту пожарными рукавами и пробовали вытащить вручную, но бесполезно, пришлось привлекать трактор. Конь не пострадал.

Ранее на Шри-Ланке три дня спасали слоненка, который упал в колодец.