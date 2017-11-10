На Львовщине спасли коня, провалившегося в канализационный люк (видео)
11:37, 10 ноября 2017Спасение видов
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Хозяин отпустил животное пастись, а оно не заметило ловушки.
На Львовщине провели спецоперацию по спасению лошади, которая ногами провалилась в канализационный люк
На Львовщине спасли коня, провалившегося в канализационный люк. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Хозяин отпустил животное пастись, а оно не заметило ловушки. Канализационный люк порос травой. Самостоятельно выбраться из многометрового колодца лошадь не могла, поэтому владелец вызвал спасателей.
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Те обвязали Маргариту пожарными рукавами и пробовали вытащить вручную, но бесполезно, пришлось привлекать трактор. Конь не пострадал.
Ранее на Шри-Ланке три дня спасали слоненка, который упал в колодец.
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