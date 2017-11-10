В Киеве запретили размещение передвижных цирков с животными

Киевский городской совет принял решение "О прекращении размещения заезжих передвижных цирков-шапито с животными на территории города Киева".

Как сообщается на сайте Киевсовета, решение сегодня на пленарном заседании поддержали 66 депутатов.

Соответствующим документом Киевсовет рекомендует Департаменту городского благоустройства КГГА не давать согласия на размещение передвижных цирков с животными в столице.

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“Условия содержания животных в передвижных цирках-шапито недопустимы. Зверей бьют и морят голодом. Нередко животных заставляют участвовать в жестоких цирковых номерах, например, прыгать через горящие обручи. В июле-августе 2016 года в Святошинском и Деснянском районах столицы гастролировал передвижной цирк-шапито. Это вызвало массовое возмущение и протесты природоохранных, зоозащитных организаций, а также самих киевлян", - отметила соавтор соответствующего решения, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник.

Другой соавтор решения, депутат Киевсовета Сергей Пилипенко заявил, что цирки работают без разрешительных документов.

"Содержание диких животных в неволе допускается при наличии разрешения, выдаваемого центральным органом исполнительной власти по вопросам охраны окружающей природной среды, которым является Министерство экологии и природных ресурсов Украины. Однако Государственная экологическая инспекция Киева при проверках всегда фиксирует у заезжих цирков-шапито отсутствие разрешений на специальное использование диких животных", - сказал он.

Кроме того, законом «О защите животных от жестокого обращения» запрещается создание передвижных зверинцев и дрессировка животных с применением насилия, но пока не запрещается деятельность передвижных цирков-шапито. Принятое Киевсоветом решение призвано ввести такой запрет.