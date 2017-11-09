Лося внесли в Красную книгу Украины

Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины проголосовала за внесение лося европейского в Красную книгу Украины.

Соответствующее решение принято сегодня, 9 ноября, на заседании комиссии, сообщил координатор движения за права животных UAnimals Александр Тодорчук на странице в Facebook.

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"В эти минуты завершилось заседание Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины. Несмотря на давление охотничьих лобби, большинством голосов было принято решение о необходимости внесения лося в Красную книгу", - написал он.

По его словам, голосование проходило в тайном формате, "за" принятие решения было отдано 24 голоса, против - 6, один воздержался.

"Теперь Министерство экологии может окончательно внести животное в Красную книгу и защитить от истребления. Насколько известно, министр готов к этому шагу", - отметил Тодорчук.

Как сообщал УНИАН, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в начале октября этого года разрешил отстрел 160 лосей, несмотря на введенный ранее запрет на охоту на лосей в течение 25 лет.

Семерак отметил, что понимает и разделяет шквал эмоций, но "как чиновник не мог не учитывать позицию представителей охотничьей отрасли относительно угроз ее развала в случае, если сезон охоты не будет проведен вообще".

Ранее, 3 февраля 2017 года, в Украине вступил в силу мораторий на охоту на лосей. Согласно подписанному Семераком мораторию, охота на этих животных в течение 25 ближайших лет на территории Украины запрещена.

"Если откровенно, то с мораторием мы опоздали лет на 20-30. Сейчас, по разным подсчетам, популяция лосей в Украине насчитывает от 2 до 6 тысяч особей. Тогда как в Беларуси и Польше около 30 тысяч", - рассказывал тогда министр экологии.