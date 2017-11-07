Жуткие кадры: съемочную группу сериала атаковали акулы (видео)

Съемочная группа сериала "Голубая планета-2" с помощью батискафа погрузилась на глубину более 700 метров. Она хотела узнать, что происходит с тушей кита на морском дне, передает BBC.

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И на съемочную группу поджидала неожиданность, когда батискаф приблизился к китовой туше: там были несколько акул, которые ее поедали.

Вероятно, акулы приняли батискаф как конкурента в охоте на добычу, поэтому стали атаковать лодку.

Ранее в США акула намертво впилась в живот мужчины. Животное так крепко вцепилось, что вырвать его не удавалось, поэтому было решено резать акулу и нажимать на нее, пока та не отпустит мужчину.