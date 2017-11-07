Работников заповедника в Карпатах подозревают в охоте на краснокнижных животных

Браконьеры подстрелили на территории Карпатского биосферного заповедника бурого медведя и олениху. Злоумышленников случайно выследили работники Устерицкого лесничества, что граничит с заповедником, и пытались задержать, однако те скрылись, говорится в сюжете ТСН.

Животных убили у подножия горы Пип Иван. Лесники говорят, что медведю было не больше 5 лет. "У нас в народе говорят за него "пустун". Он отошел от мамы, она уже с другими малышами. А он еще бегает за ней. Молодой, перспективный", - рассказал лесничий Устерицкого лесничества Владимир Кабаль. "Охота в заповеднике запрещена, а бурый медведь вообще в Красной Книге", - добавляет и.о. начальника следственного отдела Раховского отделения полиции Николай Ковбаснюк.

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Дорога из заповедника проходит через КПП Устерицкого лесничества. Случайные туристы рассказали его работникам жуткую историю о том, что на территории заповедника медведь попал в капкан, двое мужчин подошли и застрелили животное, разделали тушу, а мясо сложили в машину, прикрыв дровами. Лесники на браконьеров устроили засаду на КПП, но те бросились наутек обратно в заповедник. "Доехав до КПП заповедника, они закрыли за собой ворота. Меня к себе не пустили", - утверждает лесничий.

Кабаль говорит, что хорошо знает двух мужчин, которые находились в УАЗе, это работники лесной охраны заповедника. В их авто полиция ничего не нашла, поэтому предполагает, что подозреваемые в браконьерстве успели выбросить мясо и где-то спрятали оружие. Правда, несколько вещественных доказательств в лесу же нашли – рюкзак, патроны, ножи и куртку. С найденными на месте преступления вещами работают эксперты, а в заповеднике проводят служебное расследование. Подозреваемые в браконьерстве сотрудники свою вину категорически отрицают, а от интервью отказались. "Говорили, что не хотели разгружать древесину с УАЗика из принципа", - рассказал председатель комиссии по служебному расследованию Карпатского биосферного заповедника Василий Вербицкий.

Тем временем лесники, которые обнаружили браконьеров, предполагают, что самку оленя те убили только для того, чтобы заманить медведя в капкан, потому что именно косолапый был основной добычей. "Я знаю, что такое для браконьера добыть медведя. Кожа, жир, желчь – продадут за хорошие деньги", - говорит Кабаль. "В соцсети пишут, что в Яремче на базаре килограмм мяса оленя стоит 400 грн, медведя до 800", - пояснил общественный активист Николай Кокиш-Мельник.