Нелегкая работа сотрудников зоопарка: в Чехии переселение пеликанов на зиму превратилось в настоящую эпопею (фоторепортаж)
18:09, 06 ноября 2017Спасение видов
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Смотрителям зоопарка пришлось применять весь спектр спецсредств, ведь птицы совсем не хотели добровольно перемещаться в теплые вольеры.
Сотрудникам зоопарка чешского города Либерец пришлось изрядно потрудиться, чтобы переместить "местных" розовых пеликанов в зимние вольеры.
Для такой работы смотрителям пришлось спуститься на воду на лодках и буквально преследовать птиц с сачками, веслами и другими спецсредствами, так как добровольно, судя по всему, они отправляться на зимовку в закрытое помещение не хотели.
Судя по количеству людей на фото, которые принимали участие в этой эпопее, на вылов пеликанов собрали едва ли не всех работников зоопарка.
Как сообщал УНИАН, в Израиле фермеры придумали гуманный способ спасения своих хозяйств от пеликанов-мигрантов.
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