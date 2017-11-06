В Запорожье на волю выпустили четыре сотни молодых фазанов (видео)

Четыре сотни фазанов выпустили на волю в Запорожье. Все птицы появились на свет в инкубаторе, экологи выращивали их почти полгода, говорится в сюжете ТСН.

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В охотничьи угодья их вывезли в больших коробках. Большинство - сразу улетели в лесополосу. Охотники, которые также принимали участие в акции, говорят, что для птенцов создали неплохую кормовую базу, их обещают оберегать вплоть до следующей осени. К тому времени каждая курочка может принести до 20 маленьких птенцов.

Ожидается, что весной птицы массово будут мигрировать ближе к приусадебным участкам, поскольку самым любимым деликатесом фазанов является колорадский жук. Поэтому крестьяне как правило оберегают этих птиц.

Как сообщал УНИАН, ранее на Одесчине построили искусственный остров для гнездования водоплавающих птиц.