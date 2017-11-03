Ученые разобрались, почему у ящериц отрастает оторванный хвост - дело оказалось в особенностях спинного мозга. Об открытии они рассказали в журнале Journal of Comparative Neurology.

Многие ящерицы способны при необходимости отбросить хвост, а затем отрастить новый. В отличие от млекопитающих, в хвосте ящериц находится спинной мозг, где, как выяснили ученые, содержится огромное количество стволовых клеток и необходимых для их роста белков – они и позволяют хвосту вырасти снова.

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Чтобы выяснить это, исследователи сдавливали хвосты гекконам, как если бы тех схватили хищники. После того, как хвост отрывался, они фиксировали происходящие на клеточном уровне изменения.

Оказалось, что спинной мозг гекконов содержит особый вид клеток – радиальную глию, которая играет роль клеток-предшественниц при образовании нейронов. После того, как хвост отделялся от тела, клетки начинали стремительно разрастаться, формируя новый участок спинного мозга взамен утраченного.

Исследователи надеются, что их открытие поможет справляться с повреждениями спинного мозга у людей – в отличие от ящериц, у нас при травмах образуется рубцовая ткань. Это относительно быстрый процесс, однако наличие рубцовой ткани делает регенерацию невозможной.