Вторая попытка: на Киевщине с тяжелой техникой селяне спасали от холода аиста (видео)

После первой провальной попытки спасти аиста в селе Подгорцы, который из-за травмы не полетел в теплые края вместе со своими родственниками, жители села решили не сдаваться, говорится в сюжете ТСН.

Неделю назад птица испугалась скопления людей и покинула гнездо. Односельчане уже потеряли надежду, но через два дня аист вернулся.

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Ко второй попытке снять птицу с гнезда селяне готовились основательно. Хозяин двора, на котором аист поселился, продолжил подготовку к спасательной операции: кормил птицу в гнезде, приучал к своему голосу и тренировал себя к подъему.

Повторную операцию проводили ночью, когда птица должна была спать, привлекли тяжелую технику. К гнезду мужчина поднялся с помощью строительного крана, но в конце концов птицу смогли снять.

До весны спасенный аист будет жить в курятнике у местной жительницы - именно она нашла летом травмированную молодую птицу. Чтобы он не сбежал на холод - ему подрезали маховые перья, которые к весне должны перелинять и их заменят новые неповрежденные. Селяне верят, что весной аист все же сможет объединиться с другими птицами, которые вернутся после зимовки в теплых краях.