В Израиле камеры зафиксировали побег и возвращение в зоопарк бегемотихи (видео)
11:05, 03 ноября 2017Спасение видов
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Бегемотиха немного походила по улице и вернулась обратно.
В Израиле камеры зафиксировали побег и разочарованое возвращени в зоопарк бегемотихи
В Израиле камеры зафиксировали побег и разочаровано возврата до зоопарка бегемотихи. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Вечером спокойненько, не спеша животное вышло через центральные ворота. Охранник решил ее не тревожить, а только со стороны наблюдать: что же она будет делать дальше. Бегемотиха немного походила бурной улицей, попыталась придорожной травой. И похоже совсем не поражена увиденным, вернулась обратно.
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