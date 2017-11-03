В Израиле камеры зафиксировали побег и возвращение в зоопарк бегемотихи (видео)

В Израиле камеры зафиксировали побег и разочаровано возврата до зоопарка бегемотихи. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Вечером спокойненько, не спеша животное вышло через центральные ворота. Охранник решил ее не тревожить, а только со стороны наблюдать: что же она будет делать дальше. Бегемотиха немного походила бурной улицей, попыталась придорожной травой. И похоже совсем не поражена увиденным, вернулась обратно.

Как сообщал УНИАН, недавно в калифорнийском зоопарке миру показали редких малышей восточной выдры.