В калифорнийском зоопарке миру показали редких малышей восточной выдры (видео)

В калифорнийском зоопарке миру показали редких малышей восточной выдры. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Зверинец Санта-Барбары показал видео с малышами, которые родились в прошлом месяце и стали первыми детьми у своих родителей. Этот вид выдр является самым маленьким в мире, он находится под угрозой исчезновения.

В зоопарке внимательно следят за тем, как развиваются малыши. И говорят - до тех пор, пока малыш не сможет питаться твердой пищей и не начнет хорошо плавать - к посетителям его не будут выпускать.