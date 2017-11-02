Пара панд из Китая поселилась в индонезийском зоопарке (видео)

Пара черно-белых медведей переезжает из Китая на правах аренды в индонезийский зоопарк. Семилетние самец и самка хорошо себя чувствуют и уже готовы выйти к публике, говорится в сюжете ТСН.

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Специально для пушистых гостей в зверинце обустроили дом в китайском стиле. Все черно-белые панды мира принадлежат Китаю. Зоопаркам в других странах Пекин позволяет только арендовать их.

Индонезия станет 16-й страной, которая примет участие в программе исследования этих медведей.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года еще две китайские панды переехали в берлинский зоопарк - также на правах аренды сроком на 15 лет.